Caltanissetta, marijuana nascosta in una scatola di scarpe: arrestato 19enne

Aveva nascosto 150 grammi di marijuana in una scatola di scarpe ma il suo fare sospetto ha fatto intervenire i poliziotti.

Il 19enne, Owei Kessity, alla vista degli agenti, nei pressi della villa Cordova, ha accelerato il passo tentando di allontanarsi. Visto lo stato di agitazione del ragazzo i poliziotti lo hanno raggiunto e sottoposto a perquisizione personale. All’interno di una scatola di scarpe contenuta in una busta, gli agenti hanno trovato tre sacchetti contenenti complessivamente 151,2 grammi di marijuana.

Il giovane è stato condotto in questura e dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del pm presso la locale Procura della Repubblica, condotto al carcere Malaspina a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Soltanto due giorni fa, due nigeriani erano stati arrestati sempre perchè trovati in possesso di droga nascosta in una scatola di scarpe. In quel caso sono stati sequestrati 7,5 chili di hashish suddivisi in otto panetti già confezionati.

© Riproduzione riservata