Poliziotti "professori" per un giorno a Caltanissetta

I poliziotti sono saliti in cattedra la scorsa settimana a Caltanissetta per due conferenze rivolte agli studenti dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Mario Rapisardi da Vinci” di Caltanissetta.

“Legislazione sull’immigrazione” e “L’istituzione della Polizia di Stato e la polizia di prossimità”, sono stati i temi temi trattati nei due giorni.

Ad entrambe le conferenze hanno partecipato circa duecento studenti di sette classi quinte dell’istituto, accompagnati tra gli altri insegnanti anche dalla professoressa Laura Giammusso, referente dei percorsi per le competenze trasversali. Oltre ad apprendere le nozioni di legge sulle tematiche trattate, sull’attività di controllo del territorio e quella di polizia giudiziaria, nelle due ore di conferenza, gli studenti hanno rivolto numerose domande ai relatori della Polizia di Stato.

Con i ragazzi sono stati analizzati alcuni fatti di cronaca giudiziaria e gli studenti hanno, inoltre, rivolto ai poliziotti domande su alcune leggi, su come reagisce un poliziotto quotidianamente a contatto con il disagio sociale e il crimine, come gestisce lo stress in contesti di ordine pubblico nel corso di disordini di piazza, come è gestita la comunicazione social della Polizia di Stato sulla rete internet e su tante altre curiosità che hanno fatto sentire loro l’istituzione ancora più vicina.

