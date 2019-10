Sindaco di Caltanissetta: "Dobbiamo vigilare su appalti strade"

Lunedì pomeriggio tavolo tecnico al Comune di Caltanissetta con il viceministro delle infrastrutture Giancarlo Cancelleri per affrontare la questione relativa alla strada statale 640.

All’incontro saranno presenti i sindaci delle province di Caltanissetta e Agrigento, due zone tagliate a metà per gli infiniti lavori dello scorrimento veloce. Ad annunciare l’incontro è stato il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, nel corso dell’incontro con il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, a Montedoro. Il primo cittadino nisseno ha lanciato un monito ai colleghi sindaci.

«Dobbiamo vigilare sui lavori perchè non aumentino i costi degli appalti per pagare qualche mazzetta», dice, con un chiaro riferimento all’indagine della Guardia di Finanza di Catania. Il primo cittadino ha chiesto al ministro Provenzano una maggiore attenzione al territorio nisseno: «Da quattro anni il viadotto Himera sulla A19 è chiuso. Non è possibile che in Sicilia non si trovi mai una soluzione migliore». AGI

