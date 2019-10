Evasione dai domiciliari, due denunce a Caltanissetta

Due persone sono state denunciate a Caltanissetta per evasione dai domiciliari. Un trentaduenne, nel pomeriggio di ieri, non è stato trovato in casa nel corso del controllo e si era allontanato, così come poi ha riferito, per comprare le castagne.

All’interno dell’abitazione dell’uomo gli agenti hanno trovato quattro stranieri, uno dei quali in possesso di hashish. Quest’ultimo è stato quindi segnalato per uso personale di stupefacenti.

Un venticinquenne, sempre sottoposto ai domiciliari, durante un altro controllo, è stato rintracciato dagli agenti nella tarda serata di ieri in una via del centro storico, fuori dalla propria abitazione. Ai poliziotti ha riferito che era andato a comprare le cartine delle sigarette.

Entrambi sono stati condotti in questura e, dopo gli adempimenti di rito, denunciati per evasione e ricondotti presso i propri rispettivi domicili.

