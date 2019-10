Caltanissetta, 48 infrazioni al codice della strada: 60enne denunciato dopo alcol test

Sono 48 le infrazioni al codice della strada rilevate dalla polizia stradale di Caltanissetta durante i controlli sulle strade nella provincia.

Centocinquanta gli automobilisti fermati. Tra le sanzioni contestate, 6 per eccesso di velocità, 7 per mancato uso della cintura di sicurezza, 3 per trasporto merci pericolose e sostanze nocive.

Un conducente sessantenne è stato sorpreso dagli agenti alla guida del proprio veicolo in stato di ubriachezza. L’uomo, positivo all’alcol test, guidava con un tasso alcolemico pari a 1,51 g/l.

Gli è stata ritirata la patente di guida e sottratti 10 punti.

