Incendiano la finestra di una gioielleria a Gela, la titolare denuncia 7 ragazze

Sette ragazze, di età intorno ai 16-17 anni, si sarebbero divertite ieri sera ad incendiare la finestra di una gioielleria, la «Agea Gioielli» situata in via Cattuti, nel cuore del centro storico di Gela. A denunciare l’accaduto sui social è stata la proprietaria dell’attività commerciale, Elisa Iapichello. Le fiamme non solo hanno provocato danni agli infissi, ma anche agli strumenti da lavoro collocati nelle vicinanze della finestra, strumenti che fino a quando non saranno sistemati o sostituiti, impediranno ai titolari di poter lavorare.

«Un atto indegno - scrive Elisa Iapichello sul suo profilo Facebook - che ha causato non solo uno spavento pazzesco a noi titolari che giorno dopo giorno, sacrificio dopo sacrificio portiamo avanti la nostra attività, ma anche un danno economico. Vorrei dire a queste ragazze, che sono già state riconosciute grazie al sistema di telecamere a circuito chiuso collocato nell’attività commerciale, che non ci si può divertire causando dei danni a terzi senza pensare alle conseguenze. Il divertimento - sottolinea la proprietaria del negozio - non è andare a fumare dell’erba lontano da occhi indiscreti, il divertimento non è appiccare del fuoco e scappare come delle papere in un laghetto...ragazze divertitevi e godete della vostra bellissima età ma soprattutto dignità ragazze, dignità questa sconosciuta. Domani dopo aver fatto denuncia pubblicherò video e foto per eleggere le nuove Miss finezze Gela 2018. Fossi vostra madre mi vergognerei e non poco».

