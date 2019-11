Gela, trovati con 5 panetti di hashish nello zaino: due arresti

Un'auto, una Ford Focus, ha invaso la corsia di marcia opposta, in via Verga, urtando lo specchietto retrovisore di un’auto “civetta” della Polizia di Stato ed è stata fermata. I poliziotti del Commissariato di Gela hanno perquisito l'auto e hanno trovato cinque panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 508 grammi, sottoposti a sequestro.

In manette, Cinzia Giaquinta, trentasettenne di Butera, domiciliata a Gela, gravata da precedenti di polizia, e Tommaso Spiteri, ventiseienne gelese. Sono accusati di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. La donna, che ha dichiarato di non avere la patente di guida, è stata denunciata anche per guida sotto l’influenza dell’alcol.

Entrambi gli occupanti sono stati arrestati e, su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Gela, posti ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

