Entra in un bar di via Niscemi e spacca tutto: denunciato

Un pregiudicato entra in un bar di via Niscemi e spacca tutto mentre, qualche chilometro più in là, a San Cataldo, sono state organizzate serate danzanti senza l'autorizzazione del questore.

Giornate di lavoro intenso per la questura di Caltanissetta sempre impegnata a salvaguardare la sicurezza delle nostre strade ma anche di quei posti dove, in teoria, si dovrebbero passare delle ore in allegria.

Ma partiamo dall'ultimo episodio. I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla Procura un pregiudicato nisseno ventitreenne per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, segnalandolo amministrativamente anche per ubriachezza.

