Caltanissetta, non gli piacciono le decorazioni della torta e la scaglia contro la vetrina

Non gradisce la torta realizzata in pasticceria e la scaglia contro la vetrina. È accaduto a Caltanissetta dove un cliente che, non gradendo il dolce realizzato per lui in occasione di un evento, ha manifestato tutta la sua rabbia contro i proprietari del locale.

Dopo animate proteste e le lamentele del pasticcere, il cliente ha saldato il conto ed è uscito dalla pasticceria. Non si sa cosa abbia causato la sua inaspettata reazione, se le decorazioni o il dolce in sé, fatto sta il cliente è tornato appositamente indietro e ha scagliato la torta contro la vetrina del locale lasciando increduli i proprietari e i dipendenti.

