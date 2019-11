In giro con un bastone chiodato. Gli agenti sono intervenuti a Caltanissetta, in piazza Mercato Grazia, in seguito a diverse segnalazioni pervenute presso la sala operativa della questura.

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato un trentatreenne nisseno per porto di armi o oggetti atti a offendere: nascondeva dietro la schiena due bastoni di legno, di cui uno con due chiodi conficcati in un lato e sporgenti nell’altro. (AGI)

