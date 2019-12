Gravina di Catania, furti in supermercati: arrestata coppia nissena

Coniugi nisseni arrestati per furto in supermercati. Si tratta di Roberto Loretta, 54enne, e Angela Vasapolli, 49enne. I carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania hanno potuto bloccare la coppia mentre si allontanava dal supermercato “Ipercoop”, all’interno del centro commerciale Katanè di via Quasimodo, immediatamente dopo aver rubato generi alimentari.

I militari hanno poi perquisito l’autovettura dei due, una Ford Focus, trovando generi alimentari rubati in altri supermercati presso i centri commerciali de “I Portali” e “Le Zagare”, a San Giovanni La Punta.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita.

