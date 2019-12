Incendia 6 auto e una moto in due giorni: i proprietari sono amici della ex

Ha un nome e un volto la persona che tra il 18 e il 19 dicembre scorsi ha incendiato 6 auto e uno scooter a Caltanissetta. Si tratta di E.M.F., 28enne nisseno, arrestato nel tardo pomeriggio di ieri dai carabinieri.

Avrebbe incendiato in via P. Emiliani Giudici e in vicolo Guarnaschelli una Fiat Punto, una Renault Kangoo, una Fiat 600 e uno scooter Gilera Typhoon; in c.so V. Emanuele una Citroen Xsara, in via Mazzini una Bmw 320, in C.so Umberto una Fiat Punto e una Lancia Y.

Dalle indagini è emerso che avrebbe incendiato le auto delle persone che in qualche modo erano in contatto con la ex fidanzata.

Il 28enne è stato arrestato anche per stalking ed è stato condotto presso la casa circondariale di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

