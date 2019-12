Caltanissetta, rogo di otto veicoli nelle ultime due notti

Sette auto e uno scooter dati alle fiamme nelle ultime due notti nel centro storico. Una escalation senza precedenti che sta tenendo impegnate le forze dell'ordine in una città dove fino a qualche tempo fa gli incendi d'auto erano considerati episodi sporadici.

Gli ultimi quattro roghi si sono verificati poco prima delle 23 di mercoledì sera. La prima chiamata ai vigili del fuoco è arrivata da via Paolo Emiliani Giudici dove era stata segnalata la presenza di una Fiat Grande Punto avvolta dalle fiamme.

Appena pochi minuti dopo altri tre incendi sono scoppiati nelle vicinanze, in vicolo Guarnaschelli dove sono state date alle fiamme due utilitarie, una Fiat 600 e una Renault Kangoo e uno scooter Gilera. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri che insieme alla polizia stanno indagando su altri quattro incendi d'auto verificatisi appena la notte prima. Anche in quel caso i roghi sono stati appiccati a veicoli posteggiati in centro storico ma nell'ambito di un arco temporale poco più lungo.

L'articolo nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE