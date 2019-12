Guasto al "Fanaco", 11 Comuni rimasti senz'acqua

A causa dell'ennesimo guasto al Fanaco lungo la condotta di pertinenza di Siciliacque è stato interrotto l'esercizio dell'acquedotto con la conseguente interruzione della distribuzione idrica nei comuni del cosiddetto Vallone e più precisamente in quelli di Acquaviva Platani, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Milena, Montedoro, Bompensiere, Serradifalco, San Cataldo, Delia e Sommatino.

Caltaqua fornirà ogni utile aggiornamento sui tempi di ripristino delle forniture e sui turni di distribuzione. Il guasto del Fanaco sembra prendersi beffa, dei lavori terminati qualche giorno fa per la sostituzioni dei contatori dell'acqua proprio nei paesi dove verrà sospesa l'erogazione idrica.

Dei lavori effettuati con estrema precisione in luoghi dove non passerà l'acqua nei prossimo giorni come in un classico romanzo «pirandelliano». Prosegue l'azione di ammodernamento e potenziamento complessivo delle strutture a servizio della rete idrica della zona Nord della provincia di Caltanissetta. Caltaqua - Acque di Caltanissetta gestore del servizio idrico integrato, per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha infatti concluso negli ultimi giorni le operazioni tecniche di sostituzione dei vecchi contatori.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

