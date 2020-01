Caltanissetta, ladri in azione in un panificio

Un altro furto in città, il quarto in questo periodo di festività natalizie. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato messo a segno ai danni di un panificio, il forno dell'angolo di viale Trieste. Ma è solo l'anello terminale di una catena di raid messi a segno in centro storico nelle ultime due settimane.

Una escalation di microcriminalità proprio all'indomani dei due vertici del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza convocata in prefettura per affrontare il tema sicurezza nell'area del centro storico.

L'ultimo colpo è stato messo al segno in un panificio di viale Trieste dove nella notte, è stata mandata in frantumi una vetrina dell'ingresso principale. Una volta all'interno hanno preso dal registrare di casse poche centinaia di euro dal cassetto e sono usciti di scena.

Ma in ordine cronologico il primo colpo della serie s'è consumato la notte del 18 dicembre scorso quando, in via Sallemi, è stato smontato un parchimetro da un marciapiede di via Sallemi. L'obiettivo sarebbe stato il denaro all'interno della cassetta di raccolta.

