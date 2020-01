Caltanissetta, controlli nel centro storico: scattano le sanzioni

Sedici perquisizioni personali sono state effettuate nel centro storico di Caltanissetta dalla polizia e sono state rilevate quattordici contravvenzioni al codice della strada.

Durante i controlli, un fuoristrada non si è fermato all’alt intimato dagli agenti e il conducente, una volta bloccato, è stato sanzionato per guida sotto l'effetto di alcol e per aver ignorato l’alt.

Le pattuglie della Polizia di Stato, soltanto nella giornata di ieri, hanno eseguito nove posti di blocco, controllando 104 persone e 59 automezzi. Ventuno le persone sottoposte a misure anticrimine controllate (dieci agli arresti domiciliari e undici in regime di detenzione domiciliare).

Le quattordici contravvenzioni sono state eseguite: tre per guida senza copertura assicurativa del mezzo, due per guida senza patente, due per velocità non commisurata, quattro per mancata revisione del mezzo, una per guida sotto l’influenza dell’alcol, una per non aver ottemperato all’alt polizia e una per sosta vietata.

