Caltanissetta, un'altra auto data alle fiamme: appartiene ad una casalinga

Un altro incendio d'auto nella notte a Caltanissetta. In questo caso più che sospetto, come in altre circostanze che si sono registrate a ridosso di fine anno. Anzi, per carabinieri e vigili del fuoco l'origine dolosa è assai probabile.

Quello in questione è l'undicesimo rogo d'auto nell'arco di poco più di due settimane, otto dei quali sarebbero stati opera dello stesso autore, che avrebbe agito per vendetta nei confronti della ex fidanzata. Nella tardissima serata dell'altro ieri invece, è andata in fiamme una utilitaria. Una Fiat «Panda», appartenente a una casalinga cinquantaduenne, che si trovava parcheggiata nel cuore del centro storico nisseno. Più in dettaglio in via Abbate.

All'improvviso il fuoco s'è levato dal mezzo che si sarebbe trovato già in sosta da un pezzo. Sono stati subito avvertiti carabinieri e vigili del fuoco che, nell'arco di pochi minuti, sono arrivati in zona. Quando i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell'incendio, l'utilitaria stava bruciando ancora. Ma era ormai troppo tardi: della «Panda» non è rimasto nulla, era già ridotta a poco più di un cumulo di lamiere fumanti.

