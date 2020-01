Investe il vigilante all’ingresso dell’ospedale Sant’Elia : nisseno denunciato

Investe il vigilante all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia perché gli aveva respinto la richiesta di farlo entrare con la propria auto. Denunciato dalla polizia un 57enne per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

È accaduto lo scorso venerdì pomeriggio. L'uomo, a bordo della propria autovettura, si è presentato all’ingresso del nosocomio nisseno, chiedendo alla guardia di farlo entrare. Il vigilante di servizio ha risposto di parcheggiare il mezzo nell’apposita area esterna riservata ai visitatori e di entrare a piedi poiché non autorizzato ad accedere con la vettura.

A quel punto, il 57enne, approfittando che la barra fosse stata aperta per far entrare un altro mezzo autorizzato, è entrato ma nel corso della manovra ha investito la guardia, facendola rovinare a terra e trascinandola per qualche metro, per poi allontanarsi in direzione del pronto soccorso.

Sul posto è intervenuta una volante della polizia e la vittima è stata medicata al pronto soccorso. Dopo gli accertamenti, gli agenti hanno individuato e rintracciato il 57enne denunciandolo per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

