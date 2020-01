Caltanissetta, sequestrati 100 grammi di droga grazie al fiuto di "Indira"

Giro di vite nel capoluogo contro lo spaccio e il consumo di droga. I poliziotti della sezione Volanti, coadiuvati da unità cinofile antidroga della Questura di Palermo, sono stati impegnati nel corso dell'intera giornata di venerdì in controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, passando al setaccio istituti scolastici e il centro storico cittadino.

Quarantasei le persone sottoposte a controllo e 32 autoveicoli in tutto. A dare buoni frutti l'impiego del cane antidroga della Polizia di Stato Indira che, in diversi punti del centro storico, ha fiutato dello stupefacente nascosto in anfratti delle mura e all'interno di contatori dell'acqua.

In totale tra il vicolo Amorelli, nel quartiere Santa Croce, la via Speciale e la via San Giovanni, nel quartiere Angeli, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 100 grammi di hashish e marijuana. E' ormai abitudine dei pusher, infatti, quella di nascondere lo stupefacente in prossimità dei luoghi di spaccio, per evitare il sequestro nel caso di controlli delle forze di polizia.

