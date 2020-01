Piscina di Caltanissetta, l'affidamento rimane un giallo

Sembra essere diventato un vero e proprio giallo quello che riguarda l'affidamento della piscina comunale. Le carte però cominciano a scoprirsi esce fuori il verbale di consegna della struttura che aveva chiesto il consigliere Toti Petrantoni di Caltanissetta.

Il verbale e uno degli atti dirimenti rispetto a questa intricata vicenda. Intanto l'amministrazione si è chiusa in silenzio stampa fino a mercoledì giorno in cui ci sarà l'ultima e definitiva riunione con la società che ha vinto l'appalto di gestione che però ancora non ha firmato il contratto. Sarà la riunione del dentro o fuori. Il verbale racconta la storia di una struttura lasciata in un modo differente da quello che è poi emerso nel corso dei mesi.

Il verbale di consegna atto pubblico del comune è vidimato e sottoscritto. Da ciò che si legge l'impianto è stato lasciato in buono stato riscaldamenti funzionati con dei circolari fermi perché vecchi. Tutto sommato nei vari punti che si leggono a parte delle prese non funzionati il pavimento in parte gonfiato e i muri da imbiancare non sembra dalla lettura che la situazione è tragica disastrosa. Tranne l'impianto di filtraggio che ha delle pompe vetuste da revisionare.

