Caltanissetta, litiga continuamente con i familiari: dai domiciliari in carcere

Un 30enne nisseno, Emanuel Maurizio Santoro, condannato in via definitiva, nel febbraio del 2019, dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, a un anno e otto mesi di reclusione per il reato di furto aggravato e ristretto ai domiciliari, litiga continuamente con i familiari in casa, assumendo comportamenti aggressivi e molesti tanto da rendersi necessario, in alcuni casi, l’intervento dei poliziotti della sezione volante per calmare gli animi.

Il magistrato di Sorveglianza ha deciso di sospendere cautelarmente l’esecuzione della misura alternativa, disponendo il trasferimento in carcere del condannato.

