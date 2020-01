Nascondeva marijuana nel frigo di casa, arrestato pusher a Caltanissetta

Nascondeva marijuana nel frigo di casa. Un giovane pusher di Caltanissetta, Erik Giardina disoccupato di 19 anni, è stato arrestato dopo che gli agenti delle Volanti ieri, nel corso di una perquisizione domiciliare nel quartiere Angeli, hanno rinvenuto 293 grammi di marijuana divisi in due sacchetti di plastica, uno di 236 grammi e uno di 38, nascosti nel frigorifero.

Sul tavolo della cucina, invece, hanno trovato un coltello intriso di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, un grinder e della carta stagnola per confezionare le dosi da spacciare. Il giovane è stato condotto in questura per le formalità di rito e, su disposizione del pm è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nello stesso pomeriggio di ieri un altro giovane di 24 anni è stato fermato dai poliziotti mentre, a bordo della propria sempre nel quartiere Angeli, è stato trovato in possesso di due stecche di hashish. Quest’ultimo è stato segnalato alla prefettura come assuntore. Ritirata la patente di guida.

