Caltanissetta, le fontane tornano a zampillare

Dopo la sistemazione e la ripulitura di villa Amedeo e villa Cordova con la riattivazione delle fontane al suo interno annunciata nei giorni scorsi dal sindaco Roberto Gambino, prosegue la sistemazione del verde pubblico cittadino.

L'amministrazione comunale infatti nei giorni scorsi si è impegnata per far eseguire degli interventi celeri per donare decoro agli spazi verdi comunali e delle strade cittadine dove verranno effettuati dei lavori di scerbatura e diserbo, delle sterpaglie che crescono lungo i bordi dei marciapiedi le quali creano disagio a pedoni e automobilisti.

Il problema del verde pubblico è molto sentito in città e nei giorni scorsi era stato oggetto di interrogazione da parte del consigliere Giovanna Mulè, di Caltanissetta Protagonista, che denunciava lo stato di abbandono del verde pubblico cittadino, affermando che in nove mesi di legislatura poco o niente era stato fatto dall'amministrazione pentastellata a guida Gambino, per ridonare decoro all'intera città.

I lavori sono dunque finalmente partiti i e dopo villa Amedeo, interesseranno tutti gli spazi verdi cittadini. A darne notizia è l'assessore all'Ambiente Marcello Frangiamone, il quale spiega nel dettaglio come verranno effettuati gli interventi.

