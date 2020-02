Due pregiudicati "in trasferta" sorpresi a Caltanissetta

Due pregiudicati “in trasferta” sorpresi nella notte nel centro storico di Caltanissetta dalla polizia. Entrambi residenti in un comune di altra provincia, saranno rimpatriati con foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nella città per tre anni.

I poliziotti, durante i controlli, hanno fermato un ventiduenne e un trentottenne, residenti in altra provincia, che si aggiravano tra gli esercizi commerciali del centro storico. Erano giunti nel capoluogo nisseno a bordo di una Bmw che i poliziotti hanno trovato in via Cavour. La vettura è stata sequestrata in attesa di altri accertamenti per capire se sia stata rubata.

I due fermati, che sono stati condotti in Questura per essere sottoposti a rilievi foto dattiloscopici presso la polizia scientifica, hanno fornito versioni discordanti circa la loro presenza a Caltanissetta: entrambi sono gravati da precedenti giudiziari per la commissione di svariati furti e uno di essi ha collegamenti con uno dei tre sospetti fermati nelle stesse circostanze giovedì scorso in via Arco Alessi.

