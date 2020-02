Caltanissetta, fermato uno scuolabus non a norma

Uno scuolabus modificato e non a norma fermato questa mattina a Caltanissetta. La polizia stradale nel corso dei controlli ha verificato che l’autobus noleggiato da una scuola nissena per una gita scolastica, presentava delle gravi modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali del mezzo che avrebbero potuto mettere in pericolo i giovani passeggeri.

Nello specifico gli agenti hanno costatato che l’autobus presentava dei posti a sedere in più, rispetto a quelli indicati sui documenti di circolazione. I sedili, infatti, erano stati montati artigianalmente e quindi privi degli ancoraggi per le cinture di sicurezza. I poliziotti hanno quindi ritirato la carta di circolazione del veicolo e fermato il bus. La ditta di trasporto interessata ha dovuto rimediare sistemando gli alunni in altri pullman. La gita scolastica dopo le contestazioni è partita in orario e in piena sicurezza.

