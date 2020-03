Strade più sicure a Caltanissetta, stanziati cinque milioni e 800 mila euro

Il ministero delle Infrastrutture ha stanziato per i prossimi cinque anni 5 milioni e 800 mila euro per la ristrutturare la rete stradale provinciale. Per il 2020 è previsto l'arrivo di 210 milioni (quasi il doppio del 2021) e 920 milioni per gli anni a seguire fino al 2024. Questi i numeri degli interventi per i lavori di ristrutturazione delle strade provinciali del nisseno che arriveranno dal ministero delle Infrastrutture. La notizia ha anticipato di qualche ora il sopralluogo al cantiere del raddoppio della strada statale 640 del vice ministro Giancarlo Cancelleri. L'altra notizia è che lo svincolo Caltanissetta nord è ufficialmente aperto, un chilometro e mezzo di strada che è uno degli assi viari di congiunzione veloce all'Autostrada Palermo-Catania.

Insieme al vice ministro Giancarlo Cancelleri il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, il responsabile di Consorzio Italia la cooperativa di aziende creditrici che ha preso in carico i lavori, Salvatore Ferlito. I guard rail apposti qualche giorno addietro con un lavoro intensivo che ha compreso anche i fine settimana e l'asfalto arrivato con lo sblocco del traffico su viadotto Cannatello per consentire il passaggio ai mezzi pesanti di arrivare in contromano, hanno fatto si che ieri un altro piccolo pezzo di opera di potesse aprire e fra qualche settimana anche lo svincolo per Santa Caterina così da far defluire più velocemente il traffico in entrata ed in uscita dalla città e da alcuni paesi della provincia.

«Oggi abbiamo aperto un altro pezz di strada, ma nelle prossime settimane completeremo il collegamento che va verso Agrigento, lo avremo completo a due carreggiate ed intanto non ci saranno più deviazioni - ha spiegato Cancelleri - si sta andando avanti verso la normalizzazione».

