Facciata della chiesa contesa a Caltanissetta, vince la Curia: sarà di colore bianco

Dopo 25 anni, dopo una vera e propria battaglia giudiziaria condotta a furia di carte bollate, ricorsi e sentenze, ha vinto la Curia. La facciata della chiesa di Sant'Agata al Collegio, a Caltanissetta, sarà bianca e non rosso pompeano come la tinteggiò la Soprintendenza.

Lo ha deciso la Corte d'Appello di Catania, che lo ha stabilito in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione. Le specchiature della facciata della chiesa potranno così tornare all'antico colore chiaro.

La vicenda ha avuto inizio nel lontano 1995, quando don Antonio Giliberto, parroco di Sant'Agata, si opponeva ai lavori di restauro, per la parte relativa alle specchiature esterne della Chiesa, che l'assessorato regionale stava eseguendo in colore rosso pompeano, in luogo del preesistente colore bianco. «E ciò - si legge in una nota della Diocesi di Caltanissetta, guidata dal vescovo Mario Russotto - in difformità delle regole e delle tradizioni culturali e costruttive della Compagnia di Gesù, che imponevano il colore bianco, ed in difformità, anche del parere espresso dal Consiglio Regionale dei Beni Culturali».

