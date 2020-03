Coronavirus, intensificati i controlli: 16 denunce in un giorno a Caltanissetta

Sono 16 le persone denunciate ieri dai Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta nell'ambito dei controlli straordinari volti alla prevenzione del contagio da Coronavirus.

A Caltanissetta sanzioni per il titolare di un bar, per non aver rispettato l’orario di apertura, avendo aperto prima delle 6; per il titolare di un esercizio di ristorazione, e due clienti, per non avere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; per il titolare di un centro ricreativo - sala giochi, la moglie e sei clienti, per non aver chiuso l’esercizio commerciale, e per non avere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È stata richiesta anche la sospensione delle predette attività commerciali.

A Resuttano, invece, denunciate quattro persone sottoposte a controllo mentre svolgevano attività di volantinaggio in un comune diverso da quello di residenza.

© Riproduzione riservata