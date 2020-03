Coronavirus, dai parrucchieri a chi gioca a briscola al bar: 41 denunce in provincia di Caltanissetta

Continuano i controlli della polizia su tutto il territorio della provincia di Caltanissetta per far rispettare le norme nazionali per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Sono 41 le persone denunciate per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Sono state trovate in assembramento 15 persone al belvedere di Niscemi ma anche due parruccherie aperte, na a Gela e una a Niscemi, che sono state immediatamente chiuse.

In cinque, invece, sorpresi a giocare a briscola nei tavoli esterni di un bar chiuso di Caltanissetta.

