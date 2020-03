Coronavirus, i nisseni si riversano in piazza: complice un sabato primaverile

Il sindaco striglia i nisseni: «Troppo casino in giro, dovete restare a casa. Rendetevi conto che state sbagliando». A mezza mattina Roberto Gambino posta un video girato sotto il portone di casa sua, in cui si vedevano numerose macchine in giro.

Complice la giornata di sole ed il sabato non lavorativo. È andato su tutte le furie il primo cittadino e nel video è ha esordito così: «Fino a ieri andava benissimo ora abbiamo qualche problema, c'è un sacco di gente in giro, così non va bene, non è possibile non andiamo da nessuna parte, vi dovete rendere conto che dovete restare a casa non vi dovete muovere. Solo per fare la spesa, ma non è possibile che di sabato ci sia tutta questa gente in giro».

Un rimprovero di pancia, dopo una settimana nella quale ha cominciato i messaggi alla città con la frase «Insiemecelafaremo se restate a casa» un'amara presa di coscienza quella del sindaco, rispetto al livello di disubbidienza dei nisseni.

