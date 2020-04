Caltanissetta, buoni spesa: in un giorno 120 domande

In poche ore dalla messa in funzione della piattaforma per le richieste dei buoni spesa ieri alle 20 sono state 120 le persone assistite dall'ufficio servizi sociali del comune, per la compilazione delle domande, una compilazione assistita telefonicamente per chi non ha la possibilità di un collegamento on line, 6500 visualizzazioni, 675 domande, per circa 1500 persone.

Una macchina organizzativa gestita dal dirigente dei servizi sociali Giuseppe Intilla guidata dall'assessore Cettina Andaloro. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Gambino nel suo consueto video quotidiano durante il quale comunica alla città le novità le informazioni . Sono 10 le assistenti sociali ed uno psicologo messi a disposizione della cittadanza dal comune che hanno assistito le famiglie.

«Nessuno è rimasto indietro, abbiamo pensato a tutti- ha detto il sindaco- è chiaro che siamo all'inizio ed il sistema va testato. Abbiamo un grande problema ha aggiunto Gambino- normalmente la platea dei bisognosi assistita dai servizi sociali è molto limitata. Questa platea oggi si sta allagando tantissimo i numeri che ci si presentano sono molto significativi, e noi dobbiamo stare attenti ad assistere i nostri concittadini».

