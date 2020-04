Gela, non si fermano all’alt e fuggono: viaggiavano con la droga

Tre ventenni sono stati segnalati per uso di stupefacenti. Erano a bordo di un'auto Fiat 500 che non si è fermata all'alt polizia in via Venezia ed è fuggita. Hanno gettato dal finestrino tre sacchetti di marijuana. Il mezzo è stato poi fermato e i giovani sono stati identificati e condotti in Commissariato.

I poliziotti hanno recuperato e sequestrato tre sacchetti di marijuana lanciata poco prima dal mezzo. I tre giovani sono stati segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti e contravvenzionati poiché, senza giustificati motivi di necessità o esigenza lavorative, si trovavano fuori dalle rispettive abitazioni. Al conducente del mezzo è stata ritirata anche la patente di guida.

Nel corso dei servizi identificate numerose persone e attività commerciali, eseguite anche 95 verifiche di persone poste in quarantena fiduciaria.

