È allarme aumento dei contagi, Gambino: "Troppa gente fuori"

«Troppa gente fuori, avremo un picco dei contagiati, il servizio sanitario collasserà». Roberto Gambino legge allarmato un messaggio del presidente dell'Ordine dei medici, Giovanni D'Ippolito durante il suo video in diretta quotidiano.

D'Ippolito si dice preoccupato per aver visto troppa gente ieri mattina in giro e presagisce un aumento vertiginoso dei contagi. «Così non va, avremo un picco di contagiati che metterà a dura prova il servizio sanitario e metterà a rischio tante vite umane. Per favore, non caliamo l'attenzione, forse noi cittadini abbiamo bisogno di repressione- scrive D'Ippolito al sindaco -. Ho il timore che il buon senso in questi giorni cederà il posto all'irresponsabilità». Giovanni D'Ippolito chirurgo di lungo corso dell'ospedale «Sant'Elia», consegna al sindaco tutte le sue preoccupazioni dopo aver visto ieri in giro veramente molta gente, troppa. «In città si ha l'impressione di un sabato assolutamente normale, - scrive - gente che passeggia, gente seduta su panchine a fumare, file interminabili davanti ai negozi di generi alimentari, moltissime macchine che girano».

L'articolo nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia

