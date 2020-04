Caltanissetta, il coronavirus non ferma i ladri: assalto a un bar chiuso

La pandemia di coronavirus non ferma i ladri a Caltanissetta che però, in un momento in cui le attività sono chiuse ormai da tempo, riescono a trovare solo magri bottini. In alcuni casi proprio nulla. Come è accaduto la scorsa notte quando ignoti malviventi si sono introdotti all’interno dello storico Caffè Bella , in viale Conte Testasecca, chiuso da un mese.

Dopo aver spaccato la porta vetrina con una mazza, i ladri si sono introdotti dentro asportando il registratore di cassa. Peccato però che all’interno c’era solo qualche moneta rimasta lì l’ultimo giorno di attività. Sul caso indagano i carabinieri contattati ieri mattina dallo stesso titolare dell’attività. Fondamentale per risalire agli autori sarà la visione delle telecamere di sorveglianza poste in zona.

