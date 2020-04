Cena di Pasquetta tra amici, in 5 sanzionati a Caltanissetta

Cinque persone avevano deciso di trascorrere la sera di Pasquetta insieme ma sono state scoperte dai poliziotti di Caltanissetta che le hanno denunciate per violazione delle misure di contenimento del Covid-19. Erano tutte assembrate all’interno di un’abitazione del centro storico.

A segnalare la circostanza alla sala operativa della questura alcuni vicini di casa, infastiditi dal frastuono. Gli agenti sono entrati all’interno all’abitazione con il consenso del proprietario e, una volta dentro, oltre ai due inquilini residenti, hanno trovato altre tre persone nascoste dietro le porte di due camere da letto dell’appartamento.

Questi ultimi hanno detto agli agenti di essere ospiti e di trovarsi in quell’abitazione poiché avevano deciso di riunirsi per la cena di pasquetta per trascorrere una serata tra amici.

© Riproduzione riservata