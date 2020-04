Marijuana nascosta negli slip, denunciato a Gela

I poliziotti di Gela hanno denunciato alla Procura della Repubblica un ventenne, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perchè trovato con droga nascosta negli slip.

Il giovane, un nigeriano con regolare permesso di soggiorno, è stato fermato ieri sera in Piazza Stazione insieme ad altri due suoi concittadini da una pattuglia di vigili urbani per violazione dei divieti anti-coronavirus. In ausilio è poi giunta anche una gazzella della polizia. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato addosso al ventenne tre sacchetti di marijuana nascisti negli slip. La droga è stata sequestrata e il giovane denunciato.

Gli altri due nigeriani, invece, poichè privi di regolare permesso di soggiorno sono stati condotti presso l’ufficio immigrazione.

