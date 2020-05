Esplode bombola del gas a Gela, ferite madre e figlia

Tragedia sfiorata in un appartamento di via Niscemi a Gela dove c'è stata una esplosione riconducibile, secondo un primo accertamento da parte dei vigili del fuoco, a un accumulo di gas in cucina. Nell’abitazione c'era una donna con la figlia che hanno riportato diverse ferite alle gambe provocate dei vetri degli infissi.

Le due sono state medicate sul posto e non sono gravi. Dopo il boato ad entrare per primo nell’appartamento è stato un agente della polizia giudiziaria del commissariato di Gela che si trovava libero dal servizio. Quando è entrato nell’abitazione lo ha travolto una nube nera e la puzza del gas. Poi è scattata la macchina dei soccorsi e in via Niscemi sono giunti i pompieri ed i poliziotti delle volanti.

