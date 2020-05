Gela, fornello prende fuoco sul balcone: un intossicato ed edificio evacuato

Aveva installato un fornello sul balcone di casa per evitare che l’odore del cibo invadesse l’abitazione e scoppia un incendio. E’ accaduto in un appartamento popolare di via San Cristoforo, nel quartiere popolare di Albani Roccella.

A causa del rogo l’intero edificio popolare è stato evacuato, dieci famiglie sono scese per strada e c'è anche una persona intossicata che non ha voluto fare ricorso alle cure dei medici dell’ospedale.

L’incendio si è propagato nel balcone di un’abitazione al primo piano dell’edificio costruito dall’Iacp di Caltanissetta. Fortunatamente tanta paura per la famiglia che viveva nell’abitazione. AGI

