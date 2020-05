Fase 2, commercianti e artigiani di Gela consegnano le chiavi

Flash mob in piazza San Francesco, a Gela, di commercianti, artigiani, lavoratori e liberi professionisti per sottolineare le difficoltà delle condizioni per ripartire la prossima settimana.

A pochi passi dal Palazzo di Città è stato sistemato un contenitore con la scritta «C'è posta per te» dove all’interno oltre 150 commercianti hanno gettato chiavi e strappato le fotocopie della Partita Iva.

Una manifestazione di protesta pacifica mentre l’amministrazione comunale domani mattina incontrerà le parti sociali per stabilire quali azioni adottare per poter sostenere i piccoli commercianti.

© Riproduzione riservata