Spedizione punitiva davanti alla caserma dei carabinieri, tre arresti a Riesi

"Spedizione puntiva" contro un uomo che, poche ore prima, in preda all'alcol aveva danneggiato la saracinesca del loro locale. Con l'accusa di lesioni personali aggravate in concorso, il gip del tribunale di Caltanissetta ha convalidato l'arresto, eseguito dai carabinieri di Gela lo scorso 8 giugno, nei confronti di tre persone, due fratelli, M.M. e A.M., di 52 anni, e G.T. 31 anni, tutti residenti a Riesi.

Dalla ricostruzione degli inquirenti, l'uomo aggredito quella stessa notte, poche ore prima, sotto l’effetto dell’alcool, avrebbe avuto un alterco con gli arrestati perchè a bordo della sua auto avrebbe danneggiato la saracinesa dell'esercizo commerciale di cui questi ultimi.

I carabinieri erano già intervenuti sul posto per sedare gli animi. Ma non è bastato. I tre infatti hanno aspettato che la vittima uscisse dalla caserma - dove era stato condotto per gli accertamenti del caso - per fare scatare una vera e propria “spedizione punitiva” nei suoi confronti.

Gli aggressori non si sono fermati neanche quando la sorella ed il cognato della vittima, intervenuti in suo soccorso. L’aggressione infatti è stata interrotta solo dall'intervento dei carabinieri. I tre aggressori sono stati subito arrestati e ristretti ai domiciliari.

Ora, a seguito della convalida del gip, i tre sono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese e all’obbligo di firma.

