Sanità, Musumeci a Caltanissetta: "Il Cefpas va valorizzato"

"Il territorio di Caltanissetta ha un triste primato, quello di essere in coda tra le province siciliane e invece qui le potenzialità sono tante. Abbiamo il dovere, non tanto di inseguire i miracoli, ma di valorizzare quello di cui già disponiamo, come il Cefpas". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, parlando con i giornalisti a Caltanissetta, al Teatro Regina Margherita, a margine della presentazione del progetto di sviluppo e riqualificazione del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario.

"Siamo alle prese - ha proseguito il governatore - con un progetto ambizioso che non soltanto rimette Caltanissetta al centro di un protagonismo a livello nazionale, di cui ha assolto bisogno, ma che può determinare certamente una ricaduta in termini economici. È uno stimolo per riaccendere la fiaccola della speranza perché se tutti ci iscriviamo al partito della rassegnazione, la partita è persa ancor prima di cominciarla".

"Il cuore dell'Isola - ha detto l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza - è la Sicilia centrale. Rilanciare il Cefpas, l'alta formazione, significa fare un investimento in conoscenza. L'auspicio è che da questa rinascita del Centro possa emergere un vero e proprio campus per metterlo a disposizione dei giovani che vogliono formarsi. Una struttura rigenerata in grado di avviare una contaminazione positiva che in questa parte della Sicilia mancava. Insomma, siamo pronti ad accogliere una vera e propria svolta".

L'esponente del governo Musumeci, parlando con i giornalisti dei temi legati alla pandemia ha sottolineato: "Non possiamo più permetterci di non affrontare il tema del biocontenimento. Il Cefpas, in questo senso, svolgerà un ruolo di formazione e assistenza anche attraverso le proprie sedi decentrate".

Razza ha infine annunciato che "presto inizieranno i corsi di Medicina generale all'università della Sicilia centrale Kore di Enna.

Successivamente, il presidente della Regione, accompagnato dall'assessore alla Salute e dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, ha visitato il plesso 'Dubini' che ospita una delle centrali operative regionali del 118. A seguire anche un sopralluogo nel Parco della struttura, recentemente riqualificato con piante officinali e altre colture.

© Riproduzione riservata