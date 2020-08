Coronavirus, 6 nuovi positivi a Gela: contatti con un giovane rientrato da Malta

Sono 6 i nuovi positivi al coronavirus a Gela, entrati in contatto con un giovane rientrato da Malta per vacanza. Lo annuncia il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, durante una diretta su Facebook.

Il primo cittadino nisseno ha fatto un resoconto per quanto concerne i contagi nel territorio di Caltanissetta ed ha dichiarato. “In tutta la provincia - spiega - al momento risultano 23 persone positive al Covid-19. In particolare 14 a Gela, 3 a Caltanissetta, 1 a Riesi ed 1 a Serradifalco. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 20 e 3 pazienti di Butera si trovano ricoverati nel reparto di malattie infettive”.

Il sindaco Roberto Gambino ha precisato che una delle cause dell’aumento dei casi di positività al coronavirus è la violazione delle norme contenute nell’ultimo dpcm emanato. “Dobbiamo capire - aggiunge - che ormai la mascherina ci deve accompagnare ancora per parecchio tempo fino a quando non risolviamo il problema del Covid. Sapete benissimo – dice rivolto a tutti i suoi concittadini – che nell’ultimo dpcm adesso a una determinata ora è previsto l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. C’è stato un periodo in cui eravamo Covid-free ma purtroppo questo è finito”.

“La situazione è sotto controllo - continua - ma comincia a diventare preoccupante. Il pericolo del contagio non proviene dagli sbarchi, perché abbiamo già risolto questo problema. Gli ospiti e gli operatori del cara di Piano del Lago sono risultati tutti negativi al tampone. Il problema dei contagi sono tutte situazioni legate a persone positive provenienti da viaggi in giro per l’Italia o da Malta, come il caso di Gela”, conclude il sindaco.

