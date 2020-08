Coronavirus, focolaio a Gela: salgono a 22 i positivi e 120 in isolamento

Altri due positivi al Coronavirus in provincia di Caltanissetta. Si tratta di un paziente di Gela proveniente dal Messico e un paziente di Caltanissetta proveniente da Pantelleria. Entrambi hanno sintomi lievi e sono stati posti in isolamento domiciliare.

E’ quanto emerge dal consueto bollettino del direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 35. Di questi, 4 sono ricoverati e 31 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 183, e 15 le persone decedute.

Ma nella provincia nissena non si registrano più vittime dal 24 aprile. Crescono, invece, le persone poste in quarantena a Gela dove si è innescato un vero e proprio focolaio con 22 positivi e 120, individuati dall’Asp come contatti stretti dei contagiati, posti in quarantena.

© Riproduzione riservata