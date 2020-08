Coronavirus, un nuovo positivo a Gela: ricoverato al Sant'Elia di Caltanissetta

Nuovo caso di coronavirus a Gela, si tratta di una persona che è stata ricoverata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. E intanto i nuovi dati sono i peggiori mai registrati nel comune nisseno dall'inizio della pandemia.

È stato comunicato dallo stesso primo cittadino Lucio Greco nel corso di una diretta su Facebook il nuovo caso di positività al Covid19: “In questo momento registriamo una persona ricoverata, quindi trasportata, all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. 21 persone si trovano in isolamento obbligatorio, 78 sono le persone le quali sono venuti a contatto con quelle in quarantena obbligatoria ed infine 38 sono le persone in isolamento domiciliare dal rientro dalle zone rosse come Malta o la Croazia”.

Il sindaco di Gela si è rivolto in particolare ai giovani durante l’annuncio dicendo: “Se volete bene ai vostri anziani, ai vostri nonni, ai vostri zii iniziate voi – ha sottolineato – ad avere senso di responsabilità e senso civico per rispetto verso se stessi e verso gli altri. Occorre mantenere il distanziamento sociale, evitare gli assembramenti e rispettare l’obbligo di indossare le mascherine secondo le prescrizioni governative”.

Infine Greco ha ricordato che è importante non sovraccaricare gli ospedali e ha ricordato come comportarsi in caso di rientro dalle aree rosse: “Ricordo a tutti i provenienti dalle zone rosse – dice – che hanno l’obbligo di autodenunciarsi al medico curante e sarà lui a spiegare il percorso. Non affolliamo gli ospedali, soprattutto quello di Gela, il Vittorio Emanuele. Bisogna andarci solo nei casi in cui si abbia stretta necessità, ovvero quando vi siano evidenti sintomi riconducibili al Covid. Quindi in caso di febbre alta, tosse e difficoltà respiratorie, ma sempre con il contatto preliminare del medico curante”.

