Ritrovati tubi pluviali rubati a Caltanissetta, denunciato un giovane per ricettazione

Sono stati ritrovati in meno di una settimana dalla Polizia di Stato i tubi pluviali in rame rubati nell'Abbazia di Santo Spirito di Caltanissetta. Gli agenti hanno denunciato per ricettazione un ventenne che li aveva ancora nel cortile di casa.

I poliziotti sono arrivati al giovane attraverso attività di indagine tradizionale anche perché le immagini del sistema di videosorveglianza che hanno catturato le sagome di due persone mentre nell'oscurità asportavano i pluviali non sono state di particolare utilità. Il materiale ritrovato è stato restituito al parroco. In casa del giovani gli agenti hanno trovato anche altro materiale del quale il ragazzo non ha saputo fornire indicazioni circa la provenienza, che è stato sequestrato. Il colore ed il modello dell'auto del giovane è lo stesso dell'auto ripresa dalle telecamere della chiesa nell'immediatezza del furto. Secondo gli investigatori il furto sarebbe stato compiuto da due persone.

© Riproduzione riservata