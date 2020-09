Era ai domiciliari ma usciva di casa, disoccupato nisseno finisce in carcere

Si aggrava la misura cautelare degli arresti domiciliari per un disoccupato nisseno di 30 anni. L'uomo, Salvatore Polizzi, che si trovava ai domiciliari sin dal mese di maggio per il reato di furto aggravato, è stato condotto in carcere per aver violato le prescrizioni.

Polizzi avrebbe permesso l’accesso e la permanenza a soggetti estranei presso la propria abitazione, risultando assente ai controlli di polizia.

Tutte le violazioni, accertate dagli agenti della sezione volanti nel corso dei controlli cui l’uomo è stato sottoposto, hanno consentito all’Autorità giudiziaria di dichiarare inefficace la misura dei domiciliari disponendo la custodia in carcere. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato condotto al carcere Malaspina di Caltanissetta.

