San Cataldo, 4 arresti per furto in abitazione: appartengono ad un unico nucleo familiare

Cinque misure cautelari per la banda di ladri di San Cataldo. I carabinieri della Compagnia di Caltanissetta hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal Gip nisseno, con l'accusa di furto in abitazione, porto e detenzione abusiva di armi, aggravati in concorso.

Si è risaliti agli autori di due furti in appartamento avvenuti tra novembre e dicembre 2019.

In particolare i soggetti coinvolti nell’indagine, tre uomini e due donne facenti parte di un unico nucleo familiare, di età comprese tra i 19 e i 40 anni, in concorso tra loro, si sono introdotti all’interno di due abitazioni, rubando armi, gioielli e soldi contanti per un valore di oltre 20mila euro.

Il provvedimento cautelare dispone per due soggetti la custodia in carcere, per altri due gli arresti domiciliari e per uno il divieto di dimora nel comune di San Cataldo.

