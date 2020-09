Vandali devastano la Croce Rossa di Gela, stop alla distribuzione di cibo alle famiglie in difficoltà

Un attacco inspiegabile alla Croce Rossa di Gela. La sede di via Madonna del Rosario, vicino alla stazione ferroviaria, è stata devastata dai vandali.

A causa dei danni i volontari non hanno potuto distribuire i pacchi-viveri già pronti per le famiglie in difficoltà. Ferma e dura la condanna del sindaco, Lucio Greco, che ha definito il gesto "vile e ignobile", "uno squallore immenso, un fatto che ci lascia l’amaro in bocca e che non ha giustificazione".

"Senza vergogna - scrive il sindaco in un post nel suo profilo Facebook - si sono introdotti nella sede dell’associazione e l’hanno devastata rompendo vetrate, forzando i cancelli, sfondando le porte con un estintore, prima di distruggere mobili, suppellettili e computer, senza portar via nulla, solo per il piacere di arrecare danni".

"Vicinanza e solidarietà" sono state espresse dal primo cittadino "alla presidente locale della Cri, Anita Lo Piano, e ai circa 200 volontari che per questa città hanno fatto sempre e solo del bene". Indaga la polizia.

