Un magistrato del tribunale di Caltanissetta è risultato positivo al Coronavirus. È il secondo caso in pochi giorni al Palazzo di Giustizia.

Due giorni fa una dipendente amministrativa della Corte d’Appello è stata ricoverata per una polmonite da Covid e trasferita all’ospedale di Partinico. In queste ore, così come disposto dall’Asp di Caltanissetta, saranno sanificati i locali e lunedì riprenderà la normale attività.

