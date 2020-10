Coronavirus, positiva dipendente Corte d'Appello di Caltanissetta: isolati i contatti

Positiva al coronavirus anche una dipendente della Corte D’Appello di Caltanissetta. La donna, che accusava febbre e tosse, è stata trasportata all’ospedale Sant'Elia dove è stata diagnosticata una polmonite da Covid-19.

Nella notte è stata trasferita all’ospedale di Partinico. L’Asp di Caltanissetta ha già provveduto ad eseguire una decina di tamponi su contatti stretti della donna che sono risultati negativi. La Corte d’Appello fornirà ulteriori elenchi.

E’ in corso l’indagine epidemiologica. Intanto all’ospedale Sant'Elia sono ricoverate per coronavirus 30 persone (3 sono in terapia intensiva). "Sicuramente - dice il primario di malattie Infettive, Giovanni Mazzola - stiamo assistendo ad una evidente crescita lineare dei casi in Italia e in Sicilia. Questa è la conseguenza dell’aumento di contagiosità dovuta a un allentamento delle misure nei rapporti interpersonali. Non dobbiamo mai finire di ripetere alla popolazione quanto sia importante l’uso delle mascherine, il distanziamento sociale e la necessità di lavare frequentemente le mani".

